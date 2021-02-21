«تعليم القليوبية» يستعد لاستقبال الطلاب وبدء امتحانات نصف العام

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، رفع حالة الطوارئ لتطهير وتجهيز المدارس لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات، وبدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من خلال المتابعة الميدانية المستمرة والدائمة لمدارس القليوبية.وقالت سماح إبراهيم، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، إن جميع المدارس تعمل علي الانتهاء من أعمال الصيانة، وتعقيم جميع الفصول والممرات بين الفصول، تمهيدا لعقد لجان الامتحانات لصفوف النقل تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الوزارة في هذا الشأن، مضيفة أنه يتم المتابعة اليومية للمدارس والإدارات التعليمية لمعرفة أي أضرار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية التي مرت بها البلاد في الأيام السابقة.وشددت وكيل المديرية علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظا علي سلامة أفراد المنظومة التعليمية والعمل علي توفير المناخ المناسب، لأبنائنا الطلبة والطالبات لعقد الامتحانات.