هالة زايد تناقش بيانها أمام لجنة الصحة بالبرلمان اليوم

تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، للاستماع لبيان وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، عن أداء وزارتها خلال الفترة الماضية (2018-2020).وكانت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، قالت أمام مجلس النواب، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لوضع حلول لمواجهة التحديات التي تواجه المنظومة الصحية على مدار عقود مضت، وأنه أصبح لمصر اكتفاء ذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال والطعوم وألبان الأطفال، موضحة أن مصر تتمتع باكتفاء ذاتي بنسبة 100% من الأنسولين بكل أنواعه، و60% من أدوية الأورام، من خلال التصنيع المحلي، بالإضافة إلى الاكتفاء من الطعوم التي كانت بها أزمة عالمية، وتم حلها على الصعيد المحلي، كما أكدت أهمية الدور الرقابي على المستشفيات والمعامل لمتابعة استغلال تلك الأدوية والمستلزمات المتوفرة والتغلب على وجود أي أزمات.