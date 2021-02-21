هالة زايد تناقش بيانها أمام لجنة الصحة بالبرلمان اليوم
الأحد 21/فبراير/2021 - 10:33 ص
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، للاستماع لبيان وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، عن أداء وزارتها خلال الفترة الماضية (2018-2020).
وكانت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، قالت أمام مجلس النواب، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لوضع حلول لمواجهة التحديات التي تواجه المنظومة الصحية على مدار عقود مضت، وأنه أصبح لمصر اكتفاء ذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال والطعوم وألبان الأطفال، موضحة أن مصر تتمتع باكتفاء ذاتي بنسبة 100% من الأنسولين بكل أنواعه، و60% من أدوية الأورام، من خلال التصنيع المحلي، بالإضافة إلى الاكتفاء من الطعوم التي كانت بها أزمة عالمية، وتم حلها على الصعيد المحلي، كما أكدت أهمية الدور الرقابي على المستشفيات والمعامل لمتابعة استغلال تلك الأدوية والمستلزمات المتوفرة والتغلب على وجود أي أزمات.
وكانت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، قالت أمام مجلس النواب، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لوضع حلول لمواجهة التحديات التي تواجه المنظومة الصحية على مدار عقود مضت، وأنه أصبح لمصر اكتفاء ذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال والطعوم وألبان الأطفال، موضحة أن مصر تتمتع باكتفاء ذاتي بنسبة 100% من الأنسولين بكل أنواعه، و60% من أدوية الأورام، من خلال التصنيع المحلي، بالإضافة إلى الاكتفاء من الطعوم التي كانت بها أزمة عالمية، وتم حلها على الصعيد المحلي، كما أكدت أهمية الدور الرقابي على المستشفيات والمعامل لمتابعة استغلال تلك الأدوية والمستلزمات المتوفرة والتغلب على وجود أي أزمات.