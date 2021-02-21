السفير الإيطالي: يعمل بالمستشفى أطباء وتمريض مصري

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تحويل القنصلية الإيطالية إلى مستشفى إيطالي على أعلى مستوى لتكون الثانية في مصر، وأعلن كذلك تطوير البيت الإيطالي والقيام بأعمال الترميم، وذلك للاستفادة منه سياحيًا.أكد السفير الإيطالي جامباولو كانتيني، أن أعمال التطوير سوف تبدء في مارس القادم، على أن ينتهي خلال 6 أشهر، وأكد أن المستشفى ستكون على أعلى مستوى، كما أن البيت الإيطالي سيكون قبلة للسياح.وأشار السفير، إلى أن المستشفى سيعمل بها أطباء وتمريض مصري، مؤكدًا أنها ستقدم خدمات متميزة، لتكون إضافة إلى منظومة التأمين الصحي التي تطبقها مصر، وأكد أن المشروع يتم بحثه مع الجانب المصري منذ أكثر من 3 أعوام.يذكر أن محافظة بورسعيد، وقعت اليوم الأحد، بروتوكول مع السفير الإيطالي جامباولو كانتيني، وذلك بشأن تعظيم الإستفادة من القنصلية الإيطالية والبيت الإيطالي.