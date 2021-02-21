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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأسواق العالمية تدفع مؤشرات البورصة لمعاودة الصعود في مستهل تعاملات اليوم

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:26 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
اكرم عمران
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عاودت مؤشرات البورصة الصعود، في مستهل تعاملات اليوم الأحد، مدفوعة بالارتفاعات القياسية لأسواق المال العالمية، لدى إغلاق معاملات الأسبوع الماضي.

وصعد المؤشر الرئيس للسوق «إيجي إكس 30» بنسبة 0.06%، ليصل إلى مستوى 11387 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2368 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 14060 نقطة، وزاد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 4398 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 2362 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 3388 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أوهبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، «العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العالمية للاستثمار والتنمية، سبيد ميديكال».

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية للدواجن، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العربية لاستصلاح الأراضي، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، 1.02 مليون سهم، 110 سهم، 496 سهم، مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات العبوات الطبية، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار، 1.3 مليون سهم، 550 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، 1.9 مليون سهم، 33 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية لحليج الأقطان 500 ألف سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركتي أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بالم هيلز للتعمير، 250 ألف سهم، 6.1 مليون سهم، على التوالي.

في سياق آخر أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر، تحقيق أرباحًا خلال العام الماضي بقيمة 1.19 مليار جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 1.22 مليار جنيه خلال 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، وارتفع صافي دخل البنك من العائد إلى 3.106 مليار جنيه، مقابل صافي بلغ 3.077 مليار جنيه في 2019

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