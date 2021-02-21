بريطانيا تحدد خريطة زمنية لتطعيم البالغين ضد كورونا

حدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، الفترة الزمنية لتطعيم البالغين في البلاد بلقاح كورونا.وقال جونسون، وفقًا لوكالة رويترز إنه سيتم تطعيم جميع البالغين في بريطانيا بجرعة أولى من لقاح كوفيد-19 بحلول نهاية شهر يوليو القادم.وسيحدد جونسون خارطة طريق لتخفيف ثالث عزل عام في البلاد يوم الإثنين بعد تحقيق ما استهدفته الحكومة من تطعيم 15 مليون بريطاني من الفئات عالية الخطورة بحلول منتصف فبراير.وقالت الحكومة البريطانية إنها تهدف الآن إلى إعطاء جرعة أولى لكل من تجاوز عمره 50 عامًا بحلول 15 أبريل، بعد أن أشارت سابقًا إلى رغبتها في تطعيمهم باللقاح بحلول مايو.وبعد أن احتلت بريطانيا المركز الخامس من حيث عدد الوفيات بشكل رسمي على مستوى العالم تحركت حكومة جونسون بشكل أسرع من بقية الدول الغربية لتأمين إمدادات اللقاح، مما منحها السبق، بحسب رويترز.ونبه جونسون إلى ضرورة عدم التراخي، مضيفا أنه لن يتم رفع العزل العام إلا ببطء.وحتى الآن أعطت بريطانيا الجرعة الأولى من اللقاح إلى 17.2 مليون شخص، أي أكثر من ربع سكانها البالغ عددهم 67 مليون نسمة، وتأتي بعد إسرائيل والإمارات العربية المتحدة فقط من حيث عدد التطعيمات التي أعطيت لكل فرد من السكان.