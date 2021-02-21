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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

اللحوم والشوكولاتة.. تجنب اكتئاب الشتاء بهذه الأطعمة

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:37 ص
اكتئاب الشتاء
اكتئاب الشتاء
هويدا سعيد
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فصل الشتاء من الفصول المرتبطة دائما بالاكتئاب وتقلبات المزاج لدى الكثير من الناس، ويجب التغلب على هذا الشعور لعدم الدخول في دومة الاكتئاب المزمن.

وبحسب موقع "helthline"، يرصد مجموعة من الأطعمة التي تحميك من اكتئاب الشتاء وتعزز هرمون السعادة لديك.

الشوكولاتة الداكنة
من أشهر الأطعمة التي تشعرك بالدفء، والتي تنمي هرمون السعادة لديك خلال فصل الشتاء هى الشوكولاتة الداكنة.

اللحوم
تعتبر لحوم الحيوانات من الأطعمة التي تقي من الاكتئاب خلال فصل الشتاء، لأنها تحتوي على الكثير من حمض اللينوليك الذي يقاوم هرمونات التوتر، بالإضافة إلى أنها تحتوي على أوميجا 3 الدهنية الصحية للقلب.

زبادي يوناني
هذا المنتج مليء بالكالسيوم أكثر مما ستجده في الحليب أو الزبادي العادي، حيث إن عدم تناول الكالسيوم بشكل غير كافٍ يؤدي إلى القلق والاكتئاب والتهيج وضعف الذاكرة وبطء التفكير.

العسل
مليء بمركبات مفيدة مثل كيرسيتين وكايمبفيرول التي تقلل الالتهاب وتحافظ على صحة دماغك وتجنب الاكتئاب.

البيض
يحتوي البيض على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعزز الحالة المزاجية والزنك وفيتامينات ب واليوديد، ولأنها مليئة بالبروتين، فإنها ستبقيك أيضًا ممتلئًا وحيويًا لفترة طويلة بعد تناولها.

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