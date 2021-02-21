اللحوم والشوكولاتة.. تجنب اكتئاب الشتاء بهذه الأطعمة

فصل الشتاء من الفصول المرتبطة دائما بالاكتئاب وتقلبات المزاج لدى الكثير من الناس، ويجب التغلب على هذا الشعور لعدم الدخول في دومة الاكتئاب المزمن.وبحسب موقع "helthline"، يرصد مجموعة من الأطعمة التي تحميك من اكتئاب الشتاء وتعزز هرمون السعادة لديك.الشوكولاتة الداكنةمن أشهر الأطعمة التي تشعرك بالدفء، والتي تنمي هرمون السعادة لديك خلال فصل الشتاء هى الشوكولاتة الداكنة.اللحومتعتبر لحوم الحيوانات من الأطعمة التي تقي من الاكتئاب خلال فصل الشتاء، لأنها تحتوي على الكثير من حمض اللينوليك الذي يقاوم هرمونات التوتر، بالإضافة إلى أنها تحتوي على أوميجا 3 الدهنية الصحية للقلب.زبادي يونانيهذا المنتج مليء بالكالسيوم أكثر مما ستجده في الحليب أو الزبادي العادي، حيث إن عدم تناول الكالسيوم بشكل غير كافٍ يؤدي إلى القلق والاكتئاب والتهيج وضعف الذاكرة وبطء التفكير.العسلمليء بمركبات مفيدة مثل كيرسيتين وكايمبفيرول التي تقلل الالتهاب وتحافظ على صحة دماغك وتجنب الاكتئاب.البيضيحتوي البيض على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعزز الحالة المزاجية والزنك وفيتامينات ب واليوديد، ولأنها مليئة بالبروتين، فإنها ستبقيك أيضًا ممتلئًا وحيويًا لفترة طويلة بعد تناولها.