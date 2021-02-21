548 إصابة جديدة و18 وفاة بكورونا في بلغاريا

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا اليوم الأحد، تسجيل 548 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 236 ألفا و439 شخصا.وذكرت وزارة الصحة البلغارية فى بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني أنه تم تسجيل أيضا خلال 24 ساعة الماضية 18 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس؛ لتصل حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 9839 حالة.وأضافت الوزارة أن 160 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الفترة نفسها ووصل إجمالى المتعافين حتى الآن 200 ألفا و138 شخصا.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليا 26 ألفا و92 شخصا منهم 3775 مريضًا بالفيروس يحتاجون إلى تلقي العلاج داخل المستشفيات، من بينهم 316 في وحدات العناية المركزة.