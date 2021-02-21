نيابة الإسماعيلية تأمر بدفن جثمان عامل قُتل مسموما على يد صديقه

أصدرت نيابة الإسماعيلية، قرارًا بدفن جثمان عامل بأحد مصانع الملابس الجاهزة بالإسماعيلية قُتل على يد صديقه أول أمس الجمعة "مسمومًا" بعد خلاف بينهما على 500 جنيه.واستمعت نيابة ثان وثالث الإسماعيلية برئاسة شريف معتز، إلى أقوال المتهم بارتكاب الواقعة "زميل المجني" في العمل وشاهد الواقعة عامل في إحدى المقاهي، بموقف الإسماعيلية العمومى.وكشفت التحقيقات أن الجاني استدعى المجني عليه على أحد المقاهي بالموقف العمومى بالإسمايعلية لسداد مبلغ 500 جنيه اقترضهم منه، إلا أنه قرر التخلص منه فوضع له السم داخل قطعة "جاتوه" وقدمها له، وتوجه الجانى بزميله إلى المستشفى فور ظهور الأعراض عليه، وتركه في المستشفى وفر هاربًا بعدما ألقى كمية السم المتبقية في حمام المستشفى.وكان قد اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد إخطارًا يفيد مصرع "سامي.م.س" 30 عامًا داخل مستشفى الصدر بالإسماعيلية "عامل" في شركة للملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار اثر تناوله قطعة جاتوه.وتوصل فريق من البحث الجنائي برئاسة المقدم محمد سكر، رئيس مباحث قسم ثالث توصلت لهوية الجاني وتبين أنه زميل للمجني عليه في العمل بإحدى شركات الاستثمار وتمكنت حملة مكبرة بمشاركة النقباء مروان منصور وأحمد المراكبي ومحمد النجار من القبض علي المتهم بعد محاولة اختبائه.