«كورونا» يُجبر العراق على إعادة العمل بمراكز طبية مغلقة

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف العراقية، إعادة العمل بالعديد من المراكز الطبية التي أغلقت سابقًا، وذلك على خلفية زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا.وقال مدير عام دائرة الصحة في المحافظة، رضوان الكندي، في تصريحات لقناة «السومرية نيوز» العراقية، اليوم الأحد إن «استمرار ارتفاع الإصابات سيجعل المؤسسات الصحية غير قادرة على استيعابها».ولفت إلى أنه تم عقد اجتماع موسع مع الكوادر الطبية والعلاجية تقرر خلاله زيادة السعة السريرية لأحد المستشفيات المعنية بالأمراض الانتقالية، وتقديم الدعم لها.