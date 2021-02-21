محافظ بورسعيد يستقبل وزير الري

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، في زيارته لبورسعيد، لتفقد عدد من المشروعات الجارية.ويتضمن برنامج زيارة وزير الري: تفقد أعمال إنشاء رؤوس حجرية أمام بوغاز الجميل 1، وعملية تأهيل ترعة التينة جنوب بورسعيد، ومحطة معالجة صرف بحر البقر الرئيسية لتحلية المياه، ومحطة شادر عزام.