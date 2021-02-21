محافظ بورسعيد يستقبل وزير الري
الأحد 21/فبراير/2021 - 10:20 ص
بورسعيد:شيماء رشادطباعة
استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، في زيارته لبورسعيد، لتفقد عدد من المشروعات الجارية.
ويتضمن برنامج زيارة وزير الري: تفقد أعمال إنشاء رؤوس حجرية أمام بوغاز الجميل 1، وعملية تأهيل ترعة التينة جنوب بورسعيد، ومحطة معالجة صرف بحر البقر الرئيسية لتحلية المياه، ومحطة شادر عزام.
ويتضمن برنامج زيارة وزير الري: تفقد أعمال إنشاء رؤوس حجرية أمام بوغاز الجميل 1، وعملية تأهيل ترعة التينة جنوب بورسعيد، ومحطة معالجة صرف بحر البقر الرئيسية لتحلية المياه، ومحطة شادر عزام.