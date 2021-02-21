موقع بريطاني يدرج معبد أبو سمبل من أجمل 7 معابد في العالم

أدرج موقع" بورنموث ايكو" البريطاني، معبد أبو سمبل من ضمن أجمل 7 معابد في العالم، وقال الموقع أنه رغم مرور الآلاف من الأعوام حيث مر المعبد حوالي 3285 عاما، إلا أن المعبد مازال في أبهى صورة له ومازال محتفظ برونقه ومظهره.وتابع الموقع، أن المعبد تم تصميمه بأيدي مصرية في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، ويوجد في المعبد تماثيل للفرعون رمسيس الثاني والملكة نفرتاري، معتبرا أن المعبد من أشهر المعابد عالميا، واصفة الغرف الجانبية داخل المعبد بأنها متاهة مغطاة بنقوش معقدة.