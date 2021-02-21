«البحوث الزراعية» تشارك في اجتماعات خبراء منظمات الأمم المتحدة

شارك الدكتور شريف طه أحد أعضاء الهيئة البحثية بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بمركز البحوث الزراعية، باجتماع لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية لإدارة مبيدات الآفات (JMPM)، وهي اللجنة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بإدارة المبيدات أثناء استخدامها.وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل في تصريحات صحفية لها اليوم، إن الاجتماع يهدف إلى وضع التنبيهات بشأن التطورات الجديدة أو المشاكل التي تستحق الاهتمام فيما يتعلق بإدارة ملف المبيدات.وتشمل مهام هذه اللجنة كافة حلقات المبيدات من عمليات الإنتاج، الاستيراد، التصدير، الاستخدام فى الزراعة أو المنازل، التخزين، وبقاياها فى الأغذية.