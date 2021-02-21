لمباحثات عن منتدى الغاز.. وزير البترول يزور رام الله وإسرائيل

يتوجه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، إلى رام الله وإسرائيل لإجراء مباحثات مع الدكتور محمد مصطفى، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية، والدكتور يوفال شتانينز، وزير الطاقة الإسرائيلي.وتأتي الزيارة بهدف العمل على دعم أهداف وجهود منتدى غاز شرق المتوسط الذى يضم الدول السبع المؤسسة " مصر، وفلسطين، وإسرائيل، وقبرص، واليونان، والأردن، وإيطاليا "، وذلك بهدف بلورة الرؤية المشتركة والحوار المنهجي لتطوير سوق إقليمية للغاز، في ظل دخول ميثاق المنتدى حيز التنفيذ بما يدعم جهود الدول الأعضاء في استثمار احتياطياتها من الغاز، واستخدام البنية التحتية المتاحة الحالية والمستقبلية من خلال تعاون مثمر وبناء بين دول المنتدى.