محافظ أسوان: واقع جديد بالقرى بمشروعات تأهيل وتبطين الترع (صور)

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الجهود التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري بقيادة الدكتور محمد عبد العاطي، لإنجاز هذا المشروع بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك لما يعود به من منافع كثيرة على منظومة الري، وبالتالي خدمة أغراض الري والصناعة ومياه الشرب، جاء ذلك في إطار البرنامج الرئاسي لتطوير الريف المصري وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع.وأشاد محافظ أسوان بهذه الجهود التي تتكامل مع إعادة بناء وتطوير القرى والنجوع والتجمعات الريفية لخلق واقع جديد، وخاصة مشروع تبطين ورفع كفاءة الترع، بجانب انطلاق مبادرة " الانتقال من نظام الري بالغمر إلى نظام الري الحديث " ضمن محافظات المرحلة الأولى لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والحفاظ على الرقعة الزراعية.وفى السياق ذاته أوضح المهندس محمد على الشروني، وكيل وزارة الموارد المائية والري بأسوان، أنه تم تنفيذ 40 كم من أعمال تبطين تأهيل الترع من إجمالي 210 كم مستهدفة في المرحلة الأولى وباعتمادات وصلت إلى 580 مليون جنيه، كما أنه سيتم طرح 600 كم من الترع في المرحلة الثانية مما سيساهم في ترشيد الاستخدامات المائية والحد من فواقد التسرب والبخر، بالترع الرئيسة وفروعها وضمان وصول المياه لنهايات الترع.وتابع وكيل وزارة الموارد المائية والري بأسوان، أنه تم ضم 7،5 ألف فدان لمشروع الري الحديث من إجمالي 95 ألف فدان مستهدف دخولهم، منذ انطلاق هذا المشروع منذ شهر بعد استجابة المزارعين والشركات والجمعيات الحائزة على أراضي زراعية بقرض 5 %، ويتم تقسيط القرض على 5 سنوات بواسطة البنك الزراعي المصري من أجل ترشيد استخدام المياه مع زيادة الإنتاجية وتحسين الظروف الاقتصادية للفلاحين وصغار المستثمرين.