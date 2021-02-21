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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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طريقة عمل الأرز باللبن

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:14 ص
الأرز باللبن
الأرز باللبن
هويدا سعيد
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يعد الأرز باللبن من أكثر الحلويات الشهية التي يمكن أن يتناولها الأطفال والكبار، والتي تكون محببة لدى الكثير، ولكي تكون بارعة في إعداد طبق الأرز باللبن، نقدم لكِ أشهر الطرق التي تجعلك مختلفة في إعداده.

- المقادير:
2 كوب أرز مصري
2 لتر حليب
2 كوب سكر
4 ملعقة كبيرة كريم شانتيه
4 ملعقة كبيرة لبن بودر
4 ملعقة كبيرة قشطة بلدي

- طريقة التحضير

1- نضع الأرز على النار مع كمية متوسطة من الماء، ونتركه يغلي على النار ويجب ألا يكون الماء كثيرًا حتى يستفاد بالنشا الموجودة بالأرز.

2- نبدأ في تحضير اللبن حيث نضع اللبن ونضيف له اللبن البودر، والكريم شانتي والسكر والفانيليا، ونقلب جميع المكونات حتى يذوب السكر تمامًا.

3- ثم نضيفه إلى الأرز الموجود على النار مع إضافة القشطة حتى تعطي ثقلا للقوام ويصبح دسما، ونتركه يغلي مع التقليب بين الحين والأخر حتى يثقل قوامه للاستفادة من النشا الموجودة بالأرز.

4- يمكن إضافة ملعقتين من النشا المذاب فى كوب من الماء وإضافته إلى الخليط مع التقليب المستمر، حتى يثقل القوام.

5- يغرف الأرز باللبن فى أطباق التقديم، ونزينه بالمكسرات الموجودة لدينا أو حسب الرغبة.

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