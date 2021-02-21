رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أول تحرك برلماني تجاة مصانع «منظفات بير السلم»

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:13 ص
النائب أحمد مهني،
النائب أحمد مهني،
عائشة حسن
طباعة
تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن الانتشار الملحوظ للعديد من المصانع الخاصة بتصنيع مواد التنظيف الصناعية غير المطابقة للمواصفات، ما يتسبب في إصابة العديد من المواطنين بالمشكلات الصحية جراء استخدامهم لبعض مواد التنظيف الصناعية "المغشوشة".

وأوضح "منهي"، في بيان، أنه لا يمكن لأحد أن ينكر الإنتشار الكبير للمصانع غير المرخصة في الأونة الأخيرة، والتي تقوم على صناعة المنظفات الصناعية "المضروبة" وغير المطابقة بأي شكل من الأشكال للمواصفات الصناعية أو الطبية بأماكن مجهولة بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الهدف من تأسيس المصانع التي يطلق عليها إعلاميًا مصانع "بير السلم"، ماهو إلا التربح فقط دون النظر إلى الأضرار الصحية التي تنجم عن استخدام المواطنين لها، لافتًا إلى أنه بالرغم من استخدام أغلب المصانع مواد خام معظمها مستورد، إلا أنها تلجأ إلى استيراد الأنواع الأقل جودة، ما يتسبب في أن يخرج منتجها النهائي غير مطابق للمواصفات بنسبة 100%، وهو ما يسهله عملية غياب التفتيش الدوري والرقابة عليها.

وأكد البرلماني، أن خطورة المنظفات الصناعية غير المرخصة تكمن في عدم وجود مادة كيميائية بها شوائب وبدرجة نقاء أقل، ما يتسبب في تراكم ملوثات مزمنة على الأفراد والبيئة، كما أنها مواد تحتوي على معادن ثقيلة تسبب الفشل الكبدي والكُلوي وتؤثر على المخ والتنفس، كما أنها تعمل في أماكن تصنيع غير نظيفة ولا مؤهلة كما أنها لا تُطابق الاشتراطات البيئية او الصناعية، مما يُعرض المحيطين بالمصنع والعاملين فيه إلى مخاطر صحية خطيرة.

وطالب البرلماني الحكومة بتشديد الرقابة على تلك المصانع من أجل التأكد من إغلاقها بشكل تام ونهائي لمجابهة الأضرار والأخطار البيئية والصحية التي التي تتسبب فيها منتجاتها على البيئة وصحة المواطنين.

موضوعات متعلقة

المنحة الرئاسية.. موعد صرف الدفعة الأخيرة للعمالة غير المنتظمة 2021

وزير القوى العاملة في كفر الشيخ لتسليم 9317 وثيقة تأمين للصيادين والعمال

مصرع طفلين وإصابة والدهما في حادث دراجة نارية بكفرشكر

تصنيف جلوبال العالمى: مصر أقوى الجيوش العربية

الصور

image description

غلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

صيانة منطقة اللسان قبيل إعادة فتحها بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

حملة لمواجهة مخاطر محطات التنقية الأهلية غير المرخصة بأسيوط

image description

وزير النقل ومحافظ أسيوط يفتتحان برج إشارات ديروط (صور)

الأكثر قراءة

تصنيف جلوبال العالمى: مصر أقوى الجيوش العربية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-2-2021

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

وزير القوى العاملة في كفر الشيخ لتسليم 9317 وثيقة تأمين للصيادين والعمال

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

فنان صربي يحول أسلحة القتل إلى أدوات موسيقية

تايوان تؤكد إصابة 3 بسلالة كورونا البرازيلية

علماء ألمان: التحفيز العميق للمخ يمنع نوبات الصرع

تردد قناة فوكس FOX على النايل سات لمتابعة المسلسلات

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
المزيد

الثقافة

إيمان يحيى: أوفيت يوسف إدريس حقه.. وجمال الحياة في الاختلاف

أشرف العشماوي: الجائزة تسعد أي كاتب.. وعدم حصولي عليها لا يضايقني

وثائقي جديد يرسم صورة رهيبة للمخرج الأميركي وودي ألن

ورشة عمل حول العلاقات العربية الروسية بمكتبة الإسكندرية.. اليوم