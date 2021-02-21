أول تحرك برلماني تجاة مصانع «منظفات بير السلم»

تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن الانتشار الملحوظ للعديد من المصانع الخاصة بتصنيع مواد التنظيف الصناعية غير المطابقة للمواصفات، ما يتسبب في إصابة العديد من المواطنين بالمشكلات الصحية جراء استخدامهم لبعض مواد التنظيف الصناعية "المغشوشة".وأوضح "منهي"، في بيان، أنه لا يمكن لأحد أن ينكر الإنتشار الكبير للمصانع غير المرخصة في الأونة الأخيرة، والتي تقوم على صناعة المنظفات الصناعية "المضروبة" وغير المطابقة بأي شكل من الأشكال للمواصفات الصناعية أو الطبية بأماكن مجهولة بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية.وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الهدف من تأسيس المصانع التي يطلق عليها إعلاميًا مصانع "بير السلم"، ماهو إلا التربح فقط دون النظر إلى الأضرار الصحية التي تنجم عن استخدام المواطنين لها، لافتًا إلى أنه بالرغم من استخدام أغلب المصانع مواد خام معظمها مستورد، إلا أنها تلجأ إلى استيراد الأنواع الأقل جودة، ما يتسبب في أن يخرج منتجها النهائي غير مطابق للمواصفات بنسبة 100%، وهو ما يسهله عملية غياب التفتيش الدوري والرقابة عليها.وأكد البرلماني، أن خطورة المنظفات الصناعية غير المرخصة تكمن في عدم وجود مادة كيميائية بها شوائب وبدرجة نقاء أقل، ما يتسبب في تراكم ملوثات مزمنة على الأفراد والبيئة، كما أنها مواد تحتوي على معادن ثقيلة تسبب الفشل الكبدي والكُلوي وتؤثر على المخ والتنفس، كما أنها تعمل في أماكن تصنيع غير نظيفة ولا مؤهلة كما أنها لا تُطابق الاشتراطات البيئية او الصناعية، مما يُعرض المحيطين بالمصنع والعاملين فيه إلى مخاطر صحية خطيرة.وطالب البرلماني الحكومة بتشديد الرقابة على تلك المصانع من أجل التأكد من إغلاقها بشكل تام ونهائي لمجابهة الأضرار والأخطار البيئية والصحية التي التي تتسبب فيها منتجاتها على البيئة وصحة المواطنين.