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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير يشيد بالجهود المصرية في تنقيح التعليم من فكر الإخوان

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:13 ص
الإخوان
الإخوان
أمينة ذكى
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أشادت صحيفة العرب اللندنية بجهود الحكومة المصرية ومحاولاتها الحثيثة في بتر أمل الإخوان في استقطاب طلاب المدارس، حيث تحاول الحكومة المصرية تنقيح وتطهير المناهج الدراسية من المواد التي قد تثير التطرف أو تحض على الكراهية.

ووفقا للصحيفة، فقد جددت الحكومة المصرية التزامها بتدريس التربية الدينية في المدارس، واستبعدت ما تمّ الترويج له بالتوقف عن وضع نصوص دينية في المناهج، وهي المزاعم التي روجت لها عناصر تنتمي لجماعة الإخوان بدافع تعطيل الخطة التي يسعى مجلس النواب (البرلمان) إلى تنفيذها لمواجهة التطرف بين الملايين من الطلاب والطالبات في المدارس المصرية.

حيث وافقت وزارة التعليم على مقترح برلماني بتعميم القيم الإسلامية والمسيحية واليهودية في المناهج لتحصين الطلاب من التطرف.

وتابعت الصحيفة أن مجهودات الحكومة المصرية في تنقيح التعليم تأتي وسط مخاوف حكومية من إمكانية انتقال معركة الإخوان إلى مجال التعليم، ومحاولة الجماعة لاستمالة شرائح طلابية، ما دفعها لتحصينهم بخطة تربوية ذات أبعاد أمنية وسياسية.

وقالت الصحيفة إن رغبة الحكومة المصرية في تنقيح المناهج الدراسية أثارت امتعاض جماعة الإخوان وأنصارها، واستنفرت الإعلام التابع لها، وأشاعت أن الحكومة تريد وقف تدريس الدين، كمحاولة لتأليب الشارع وإرغامها على التراجع، باعتبار أن غلق المجال على المتشددين في المؤسسات التعليمية يقطع أملهم في بناء أجيال تتناغم مع التيارات التي لديها خصومة سياسية مع النظام.

وأشادت الصحيفة بجهود الحكومة المصرية في تنقيح المناهج التعليمية معتبرة أنها تعتبر انتكاسة لأصحاب التوجهات المتشددة التي اعتادت استثمار جهل المراهقين والشباب بالعقائد الأخرى لبث سمومهم ونشر أفكارهم الهدامة بين المتعلمين على سبيل الفرقة والتحريض، ما يتسبب في منغصات أمنية وسياسية للحكومة، وبالتبعية النظام الحاكم في البلاد.

ووفقا للصحيفة فإن الحكومة المصرية تسعى لإبعاد مدارسها عن أيّ توظيف سياسي من قبل المتطرفين، لا سيما ويوجد أعداد كبيرة من أنصار جماعة الإخوان في المؤسسات التعليمية المصرية، جرى تعيينهم خلال فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، كما أن الحكومة المصرية لا تريد إقحام الملايين من الطلاب في معركة ثأرية بين مؤسسات في الدولة وتنظيم الإخوان.

ووفقا للصحيفة فإن الجماعة فشلت في مواجهة الحكومة بالإرهاب المسلح، ما دفعها إلى الإرهاب الفكري من خلال الشريحة الطلابية المعروف عنها الحماس والتمرد والخروج عن السيطرة.


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