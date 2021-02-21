محافظة بورسعيد توقع بروتوكول مع الجانب الإيطالي لتحويل القنصلية لمستشفى

وقعت محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، بروتوكول مع السفير الإيطالي جامباولو كانتيني، وذلك بشأن تعظيم الاستفادة من القنصلية الإيطالية والبيت الإيطالي.أكد محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، أن البروتوكول يتضمن تحويل القنصلية الإيطالية إلي مستشفى إيطالي لتكون الثانية في مصر، وأشار إلى أن البيت الأيطالي سوف يشهد أعمال ترميم وتطوير لتعظيم الاستفادة منه كمشروعًا سياحيًا.أكد السفير الإيطالي جامباولو كانتيني، أن أعمال التطوير سوف تبدء في مارس القادم، على أن ينتهي خلال 6 أشهر، وأكد أن المستشفى ستكون على أعلى مستوى، كما أن البيت الأيطالي سيكون قبلة للسياح.