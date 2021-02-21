إصابات «كورونا» فى بريطانيا تتجاوز 4 ملايين حالة

وصل إجمالي عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة، إلى 4.12 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز، ووكالة «بلومبرج» للأنباء.وأظهرت البيانات، أن إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الإصابة بـ«كورونا»، بلغ 120 ألفًا و593 حالة، وتعافي 11 ألفًا و293 من المصابين حتى الآن.وأعلنت المملكة المتحدة تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 55 أسبوعًا.