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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تدعو لوقف إطلاق نار دائم في أفغانستان

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:07 ص
أفغانستان
أفغانستان
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أعرب وزير الدفاع الأمريكي انتونتي بلينكين عن دعم الولايات المتحدة لوقف إطلاق نار دائم وشامل في أفغانستان، مؤكدا أن الولايات المتحدة تدعم أيضًا التسوية السياسية الدائمة في أفغانستان.

جاء ذلك، حسبما أوردته الخارجية الأمريكية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد خلال محادثة هاتفية بين بلينكين ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان عبد الله عبد الله لمناقشة مراجعة الولايات المتحدة لاستراتيجيتها في أفغانستان.

وأفاد بيان الخارجية الأمريكية بأن: "بلينكين شكر عبد الله على عمله الدؤوب في دعم عملية السلام في أفغانستان وأعرب عن عزم أمريكا على دعم تسوية سياسية عادلة ودائمة ووقف إطلاق نار دائم وشامل في أفغانستان".

ومن جانبه، قال مكتب عبد الله في بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية إنه ناقش الوضع في أفغانستان وعملية السلام خلال هذه المكالمة الهاتفية.

وأضاف في تصريح لوسائل الإعلام إن بلينكين تعهد بمواصلة دعمه لجهود تحقيق سلام دائم وطويل الأمد في أفغانستان.

وفي وقت سابق، أثناء مخاطبته مؤتمر ميونيخ للأمن، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأول إن أمريكا ستعمل عن كثب مع حلفائها، وإن إدارته ملتزمة بالعمل مع حلف شمال الأطلسي على الطريق إلى الأمام في أفغانستان.

وأضاف بايدن: تدعم إدارتي بقوة العملية الدبلوماسية الجارية وإنهاء هذه الحرب الأفغانية المشتعلة منذ 20 عامًا".

وتابع قائلا: "أعلم أن السنوات القليلة الماضية أدت إلى توتر واختبرت علاقتنا عبر الأطلسي"، مشيرًا إلى التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وشدد بايدن على التزام الولايات المتحدة بالتأكد من عدم توجيه التهديدات ضد الولايات المتحدة وحلفائها من أفغانستان.

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