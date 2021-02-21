4 ضوابط يجب أن يلتزم بها المرخص لهم بدخول مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب نهائيًا، على مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة الثلاثاء الماضي، وذلك بعد سلسلة متواصلة من المناقشات بين الأعضاء.وحددت اللائحة الداخلية، آليات المحافظة على النظام في المجلس، ووضعت العديد من الضوابط الخاصة لمن سيرخص له الدخول، وذلك على النحو الذي بينته المادة 261:- يجب على من يرخص لهم بدخول المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة.- أن يظلوا جالسين.- ألا يظهروا علامات استحسان أو استهجان إذا كانوا فى قاعة الجلسة.- يراعوا التعليمات والملاحظات التى يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام.وللقائمين بحفظ النظام أن يكلفوا كل من يقع منه ضوضاء أو إخلال بالنظام ممن رخص لهم في دخول القاعة، بمغادرتها.فإن لم يمتثل فللرئيس أن يأمر حرس المجلس بإخراجه وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال.