تعرف على جهود «الزراعة» لمواجهة الحمى القلاعية والوادي المتصدع

حفاظًا على الثروة الحيوانية، وتأمينًا لها من من انتشار الأمراض الوبائية التي قد تقضي عليها عملت الدولة ممثلة في وزارة الزراعة على إجراء تحصين الماشية، والانتظام في ذلك خاصة ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع وذلك من خلال حملات التحصين المختلفة، وذلك من أجل السيطرة على هذه الأمراض قبل انتشارها، وكذلك عمل التتبع الوبائى، حفاظا على الثروة الحيوانية.في هذا التقرير نستعرض جهود وزارة الزراعة من أجل تحصين الثروة الحيوانية ضد هذه الأمراض من خلال تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع. ‏ومرض الحمى القلاعية هو مرض من الأمراض المشتركة التي تنتقل للإنسان عن طريق استهلاك اللحوم والألبان للحيوانات المصابة، كما أن له أضرارًا اقتصادية كييرة فهو قد يسبب الوفاة للعجول الصغيرة، ويفقد بسببه الحيوان الكثير من وزنه.ومن أعراض هذا المرض تكوّن قرح وفقاعات بالفم تعوق الحيوان عن الأكل، ويسبب العرج للحيوانات بسبب هذه القرح، كما تؤثر هذه الحمى على جودة ألبان الحيوان، فبسببه يتكون فقاعات مرضية مؤلمة على حلمات الحيوانات.‏أما حمى الوادي المتصدع هو مرض فيروسي حيواني المنشأ يصيب الحيوانات (الأغنام والماعز) في المقام الأول، كما يصيب البشر، ويمكن للعدوى أن تسبِّب مرضًا وخيمًا لكلٍّ من الحيوانات والبشر، كما يؤدِّي المرض إلى خسائر اقتصادية فادحة بسبب الوفيات وحالات الإجهاض التي تحدث بين الحيوانات التي تصاب بالحمى في المزارع.والحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع بدأت في 6 فبراير الحالي، ومن المقرر أن تنتهي في 5 مارس المقبل.ففي محافظة الإسكندرية تمكنت الوحدة البيطرية بها، برئاسة الدكتور يوسف عبد الحميد شباط، من تحصين ما يقرب من 29 ألف رأس ماشية، وذلك خلال الأسبوع الأول من الحملة القومية لتحصين الماشية؛ وذلك في ظل حرص محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على تحقيق الاستفادة القصوى من وراء الحملة القومية الأولى لعام 2021 لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.وفي محافظة الشرقية قال الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إنه خلال الأسبوع الأول من الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع تم تحصين 61 ألفا و996 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية، و61 ألفا و858 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع، بالإضافة إلى ترقيم 3602 رأس ماشية، مؤكدا تواصل جهود المديرية لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.ويذكر أن أعمال برامج التحصين بمقابل مادى للحيوانات الكبيرة يتضمن تحصين ضد مرض الحمى القلاعية ثلاثى + حمى قلاعية أحادى بقيمة 17 جنيها، وتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ثلاثى + حمى قلاعية احادى + حمى وادى متصدع 19.50 جنيها، وبالنسبة لتحصين الحيوانات الصغيرة ( اغنام - ماعز) يتضمن تحصين ضد مرض الحمى القلاعية ثلاثى + حمى قلاعية احادى بقيمة 11 جنيها، وتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ثلاثى + حمى قلاعية احادى + حمى وادى متصدع بتكلفة 12.25 جنيها.وعن إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع التي بدأت يوم 6 فبراير 2021 بجميع محافظات الجمهورية، أشار تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة أنه تم تحصين مليون و15 ألفا و773 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، بينها "608 آلاف و847 رأس أبقار، 344 ألفا و805 رءوس جاموس، و53 ألفا و170 رأس أغنام، 8 آلاف و951 رأس ماعز" حتى 15 فبراير2021.وأوضح التقرير أيضا أنه تم تحصين 996 ألفا و275 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينها "593 ألفا و172 رأس أبقار، 342 ألفا و303 رأس جاموس، 51 ألفا و313 رأس أغنام، 8 آلاف و951 رأس ماعز، 536 رأس جمال" حتى 15 فبراير2021 أيضا.