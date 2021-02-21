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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العفو الدولية تدين سجن النائب التركي المعارض عمر فاروق جرغيرلي

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:04 ص
عمر فاروق جرغيرلي
عمر فاروق جرغيرلي
أمينة ذكى
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واجه نظام أردوغان إدانة واسعة النطاق أمس السبت، بعد إصدار الحكومة التركية حكما على عضو برلماني ناشط كشف انتهاكات حقوق الإنسان، بالسجن لمدة عامين ونصف، وهو عمر فاروق جرغيرلي أوغلو، عضو حزب الشعب الديمقراطي، وفقا لما نقلته أراب نيوز.

يأتي هذا فيما أيدت محكمة الاستئناف التركية الحكم الصادر على عمر فاروق جرغيرلي أوغلو، عضو حزب الشعب الديمقراطي، الذي تتهمه الحكومة بصلاته بحزب العمال الكردستاني المحظور.

أدين غيرغيرلي أوغلو بتهمة "عمل دعاية إرهابية" لإعادة تغريده قصة إخبارية عن الصراع الكردي وانهيار عملية السلام.

وقالت ميلينا بويوم الناشطة في تركيا بمنظمة العفو الدولية لصحيفة عرب نيوز: إن إدانته بشأن منشور على وسائل التواصل الاجتماعي كانت بمثابة "محاولة إسكاته".

وقالت: "لا ينبغي أن يتعرض أي شخص للمضايقة القضائية بسبب تسليط الضوء على مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان".

يذكر أن غيرغيرلي أوغلو قد كشف في ديسمبر الماضي عمليات التفتيش التي تتم في السجون، حيث يتم تفتيش السجينات وهم عرايا في السجون التركية، فيما دعمت مزاعمه آلاف السجناء الذين وصفوا تجاربهم مع العنف الجنسي المنهجي على يد الشرطة، لكن وزير الداخلية سليمان صويلو نفى ذلك واتهم النائب بأنه "إرهابي".

يذكر أن أوغلو طبيب أيضًا، لكن تم فصله من المهنة بمرسوم رئاسي، وقال نجله صالح لأراب نيوز: "بعد أن طرد والدي من مهنة الطب قبل عامين، تعرض للكم في منتصف الشارع من قبل شخص ادعى أنه إرهابي، أتذكر جيدًا الكدمة الكبيرة على وجهه. كان هادئًا جدًا لكنني لم أكن كذلك".

قال صالح إن النظام "استخدم الدولة كوسيلة لتوطيد سلطته" بدلًا من الوصول إلى المحتاجين، وقام بتجريم المعارضة و“نحن بحاجة إلى التواصل مع كل شريحة ضعيفة من المجتمع، سواء أكانوا أرمنًا أم أكرادًا، من أجل معالجة خطوط الصدع هذه في المجتمع. إنه أمر لابد منه".

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