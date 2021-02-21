رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بلومبرج: السعودية وروسيا تختلفان من جديد قبل اجتماع «أوبك بلس»

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:03 ص
السعودية وروسيا
السعودية وروسيا
وكالات
طباعة
تستعد السعودية وروسيا للتوجه للاجتماع القادم لتحالف "أوبك بلس" وبينهما خلافات بشأن مستقبل سوق النفط.

وتحث الرياض دول التحالف على توخي الحذر الشديد رغم ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى خلال عام.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مندوبين بالتحالف أن السعودية أشارت في مداولات خاصة إلى أنها تفضل تثبيت التحالف للإنتاج.

أما موسكو على الجانب الآخر فتشير إلى أنها ترغب في متابعة زيادة الإمدادات.

ولفتت بلومبرج إلى أن هذه المواقف تعكس ما كان عليه الوضع في الاجتماعات الأخيرة، إلا أن السعوديين لديهم هذه المرة ورقة مساومة جديدة: مليون برميل في اليوم في صورة تخفيضات طوعية كانت قد ألزمت نفسها بها.

وكانت المملكة تعهدت بإبقاء هذا الخفض الطوعي لشهري فبراير ومارس، إلا أن البعض يرون وجود مؤشرات قد تؤدي إلى حدوث تغيير مع بدء المفاوضات.

وبعد عشرة أشهر من خفض إنتاج الخام بعد التداعيات الفادحة التي تسببت فيها جائحة كورونا على الطلب العالمي، لا يزال تحالف أوبك بلس يقلص إنتاجه بسبعة ملايين برميل في اليوم، تمثل نحو 7% من الإمدادات العالمية.

وبحسب معظم التقديرات، فإن التخفيضات تعني تجاوز الطلب على النفط إنتاج هذا العام بهامش واسع. وقد سجلت هذه الفجوة المزيد من الاتساع الأسبوع
الماضي بعدما تسببت موجة الطقس المتجمد في تكساس في تراجع الإنتاج في الولايات المتحدة.

وعندما يعقد تحالف أوبك بلس اجتماعه في الرابع من مارس، سيبحث ما إذا كان سيرفع الإنتاج في أبريل. وسيكون هناك قراران حاسمان.

الأول: يتعين على المجموعة ككل اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت ستختار إضافة 500 ألف برميل للإنتاج يوميا، وهي الخطوة التالية في الاستعادة التدريجية لمستويات الإنتاج، والتي كان تم الاتفاق عليها في ديسمبر وجرى تعليقها في اجتماع يناير.

الثاني: سيتعين على السعودية تحديد مصير الخفض الطوعي للمليون برميل التي كانت تعهدت بها لتقليص فائض المخزونات بسرعة أكبر.

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: الامتحانات في موعدها واستئناف الدراسة 27 فبراير

الرئيس السيسى يوجه بالإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروع القومى لتنمية سيناء

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 21-2-2021

عدد أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوي 2021

الصور

image description

غلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

صيانة منطقة اللسان قبيل إعادة فتحها بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

حملة لمواجهة مخاطر محطات التنقية الأهلية غير المرخصة بأسيوط

image description

وزير النقل ومحافظ أسيوط يفتتحان برج إشارات ديروط (صور)

الأكثر قراءة

تصنيف جلوبال العالمى: مصر أقوى الجيوش العربية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-2-2021

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

وزير القوى العاملة في كفر الشيخ لتسليم 9317 وثيقة تأمين للصيادين والعمال

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

فنان صربي يحول أسلحة القتل إلى أدوات موسيقية

تايوان تؤكد إصابة 3 بسلالة كورونا البرازيلية

علماء ألمان: التحفيز العميق للمخ يمنع نوبات الصرع

تردد قناة فوكس FOX على النايل سات لمتابعة المسلسلات

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
المزيد

الثقافة

إيمان يحيى: أوفيت يوسف إدريس حقه.. وجمال الحياة في الاختلاف

أشرف العشماوي: الجائزة تسعد أي كاتب.. وعدم حصولي عليها لا يضايقني

وثائقي جديد يرسم صورة رهيبة للمخرج الأميركي وودي ألن

ورشة عمل حول العلاقات العربية الروسية بمكتبة الإسكندرية.. اليوم