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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. الحكم على عامل متهم بقتل جاره إثر مشادة كلامية بينهما

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:02 ص
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد، حكمها على عامل مصنوعات جلدية متهم بقتل جاره.

كشف أمر الإحالة، قيام المتهم «ح.م»، عامل مصنوعات جلدية بقتل المجني عليه محمد فتحي عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأنه وعلى إثر مشادة كلامية نشبت فيما بينهما تحصل على سلاحين أبيضين «سكين» دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية وقصد الحانوت محل عمل المجني عليه، وما أن أبصره فبسط يده لقتله وما بسط الأخير يده لردعه فأشهر في مواجهته السلاح الأبيض السابق البيان وعاجله بطعنة في صدره قاصدا من ذلك قتله فأحدث ما به من إصابات تأيدت طبيا بالأوراق والتي أودت بحياته.‎

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