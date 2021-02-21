لائحة «الشيوخ» تحدد أماكن لممثلي وسائل الإعلام لحضور الجلسات

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة الثلاثاء الماضي، وذلك بعد سلسلة متواصلة من المناقشات بين الأعضاء وانتهت بالموافقة النهائية.وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، آليات المحافظة على النظام فى المجلس، حيث خصصت أماكن لممثلى الصحف ووسائل الإعلام المختلفة وللجمهور، فى الأماكن التى يحددها رئيس المجلس، لمشاهدة جلسات المجلس.ويضع رئيس المجلس قواعد وإجراءات الترخيص فى الدخول إلى هذه الأماكن.