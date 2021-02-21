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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة «الرياض»: المملكة تلعب دورًا كبيرًا في ضمان استقرار الشرق الأوسط

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:10 ص
السعودية
السعودية
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أكدت صحيفة (الرياض) السعودية، أن المملكة تلعب دورًا كبيرًا في ضمان استقرار منطقة الشرق الأوسط، لما تملكه من ثقل سياسي واقتصادي وعسكري وديني جعل منها دولة محورية مهمة، لا يمكن تجاوزها.

وذكرت الصحفية في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان «حقائق مهمة»، أن دول العالم تدرك جيدًا وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية- طبيعة دور المملكة، وأهميته القصوى في إيجاد منطقة شرق أوسط مستقر وآمن، رغم ما تحفل به المنطقة من مؤثرات سلبية، مثل الوجود الإيراني، وأذرعه العسكرية، ممثلة في ميليشيا الحوثيين من جانب، وميليشيا حزب الله من جانب آخر.

وأضافت أن قيادات المملكة ترى أن استقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم هو امتداد لاستقرار المملكة، كما ترى أن هذا هو طبيعة الدور الذي ينبغي أن تقوم به الدول الكبرى في محيطها الإقليمي والدولي.

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