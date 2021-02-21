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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان: سفينتان صينيتان دخلتا مياهنا الإقليمية

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:55 ص
سفينتان صينيتان دخلتا
سفينتان صينيتان دخلتا مياهنا الإقليمية
وكالات
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قال خفر السواحل الياباني إن سفينتين لخفر السواحل الصيني دخلتا المياه الإقليمية لليابان بالقرب من جزر سينكاكو المتنازع عليها اليوم الأحد، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن خفر السواحل القول إن السفينتين اقتحمتا المياه بالقرب من مجموعة الجزر غير المأهولة، التي تقول الصين إنها صاحبة السيادة عليها، في بحر الصين الشرقي الساعة 0450 صباحا تقريبا، قبل أن تغادرا المياه الساعة 1105 صباحا تقريبا.

يشار إلى أن هذا هو تاسع اختراق هذا العام، والأحدث منذ أن سنت الصين قانونا في وقت سابق من هذا الشهر يسمح صراحة لخفر السواحل باستخدام أسلحة ضد السفن الأجنبية التي ترى بكين أنها تدخل مياهها بشكل غير قانوني. وقدمت اليابان احتجاجات ضد الاقتحامات المتكررة.

وقال خفر السواحل الياباني إن السفينتين الصينيتين تحركتا للاقتراب من قارب صيد ياباني في المنطقة.

وأضاف أن سفينة دورية يابانية توجهت إلى قارب الصيد لضمان سلامته وحذرت السفينتين الصينيتين لمغادرة المياه اليابانية.

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