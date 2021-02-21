لليوم الثاني.. «حياة كريمة» تواصل دعم أهالي النوبة بقوافل «حماية»

أعلنت مؤسسة "حياة كريمة"، أنها واصلت أعمال قوافل مبادرة "حماية"، لليوم الثاني علي التوالي لدعم أهالي النوبة، ضمن لأعمال المرحلة الثانية من حماية لدعم المناطق الحدودية.وأكدت المؤسسة، في بيان لها، أن القوافل تتضمن تنظيم قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون، مع توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية وألف بطانية شتاء على الاسر غير القادرة باكثر من 20 قرية من قرى النوبة الأشد احتياج.وتابعت المؤسسة، أنه تم توزيع ألف حقيبة وقاية من الإصابة بفيروس كورونا، يتم توزعيها على الشرائح الأكثر تضررا من انتشار الفيروس ومنهم عمال النظافة بالأحياء والمدن ومجالس القرى بأنحاء محافظة أسوان.يذكر أن مبادرة حماية تأتي بتعاون مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير للتنمية وعدد من المؤسسات الأخرى.