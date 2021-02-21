2.8 مليون إصابة و95.4 ألف وفاة بكورونا في إيطاليا

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 2.8 مليون إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-" الذي يسببه الفيروس ارتفع إلى 95 ألفا و486 حتى صباح الأحد الآن. وتعافى من المرض 2.32 مليون مصاب.وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 55 أسبوعا.