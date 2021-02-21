نيللي مظلوم.. حكاية الفنانة التي لُقبت بـ«الطفلة المعجزة»

بدايتها الفنية



حكياتها مع الباليه



مشورها مع شلل الأطفال



رقصها أمام الملك فاروق



أشهر أعماله الفنية



تحل اليوم 21 فبرارير، ذكري وفاة الفنانه نيللي مظلوم، التي كانت تتميز بجسدها الرشيق جعلها بارعة لعب الباليه، وتميزها بملامحها الارستقراطية التي حصرتها في أدوار الطبقة الغنية.ولدت نيللي كاثرين مظلوم كالفو، بالإسكندرية 9 يونيو 1925، أصلها يوناني، وحصلت على ليسانس الآداب عام 1964، اكتشفها المخرج عباس حلمي في عام 1964، وقدّمها على الشاشة لأول مرة في فيلم «صاحب بالين».حبها للباليه منذ صغرها، وتمكنها من رقصه، دفعاه لتأسيس معهدا للرقص الإيقاعي، ولقبت بأشهر راقصة باليه مصرية، وذاع صيتها بشكل كبير بعد مشاركتها في عدد من الأفلام.عانت منذ صغرها من مرض شلل الأطفال، وعالجها طبيب يوناني مشهور وزوجته راقصة الباليه، التي تبنتها فنيا بعد شفائها تماما في عمر الخامسة، ولُقبت بعدها في وسائل الإعلام بـ«الطفلة المعجزة».بدات على خشبة المسرح في عمر الخامسة، وذلك بسبب موهبتها في الباليه وقدمت عروضا يومية في دار الأوبرا، ورقصت أمام الملك فاروق عندما كانت بعمر عشر سنوات.لعبت دور «لاتانيا» في فيلم «ابن حميدو»، وهو الدور الذي أصبح علامة فارقة في مشوارها الفني، يتذكره الكثيرون بسبب إفيهات إسماعيل ياسين معها.تزوجت الفنانة 6 مرات، وكان أحد أزواجها مصري يوناني يدعى أندرياس روسوس، وهو والد المطرب الشهير ديميس روسوس من زوجة سابقة، واعتنت نيللي مظلوم بالطفل ديميس لفترة طويلة، كما تزوجت من الدكتور عاطف صدقي رئيس وزراء مصر الأسبق.