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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الأفغاني يتعهد بعدم السماح لحركة طالبان تشكيل حكومة انتقالية

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:50 ص
الرئيس الأفغاني أشرف
الرئيس الأفغاني أشرف عبدالغني
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تعهد الرئيس الأفغاني أشرف عبدالغني بأنه لن يسمح لحركة طالبان بتشكيل حكومة انتقالية، قائلا إنه مستعد لمواجهة تهديداتها.

وقال وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الأحد في محادثة هاتفية مع الجنود الأفغان "لن تحقق طالبان حلمها بتشكيل حكومة انتقالية ما حييت".

ويأتي ذلك في الوقت الذي رد فيه مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله محب على تصريحات المبعوث الروسي الخاص لدى أفغانستان زامير كابولوف قائلا إن خطة الحكومة المؤقتة ليست مفيدة للبلاد.

وقال محب في مؤتمر صحفي إنه لا ينبغي الإدلاء بهذه التصريحات، مضيفا أن طالبان لا تريد السلام وليسوا على استعداد لخسارة حياتهم المزدهرة.

وفي غضون ذلك، قال مسؤولون دفاعيون أفغان إن دعم الناتو للجيش الوطني الأفغاني يشير إلى أن طالبان ليست مستعدة لصنع السلام.

وأضاف نائب وزير الدفاع شاه محمود مياخل أن اجتماع وزراء دفاع الناتو يشير إلى أن العالم يعتقد بأن طالبان ليست ملتزمة بالسلام.

وبدوره، قال رئيس المديرية الوطنية الأفغانية أحمد ضياء سراج إن 20 جماعة إرهابية في أفغانستان تعمل تحت إشراف مباشر من طالبان، مما يزيد من تعقيد الحرب.

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