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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«جوجل» تحذف تطبيقا يساعد في حساب أجور سائقي «أوبر»

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:49 ص
سائقي أوبر
سائقي أوبر
وكالات
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حذفت شركة خدمات الإنترنت جوجل، من متجرها الإلكتروني جوجل بلاي تطبيقا يساعد سائقي شركة خدمات النقل الذكي "أوبر تكنولوجيز" في حساب أجورهم ومعرفة ما إذا كانوا يحصلون على أجر أقل مما يستحقون.

وقال مطور تطبيق أوبر شيتس الذي يساعد سائقي أوبر في معرفة ما إذا كانت الشركة الأمريكية تدفع لهم أجرا أقل عن أي رحلة، إن التطبيق لم يعد موجودا على متجر جوجل بلاي.

وأضاف أرمين سامي مطور التطبيق في رسالة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إن حذف التطبيق جاء بعد أن ادعت شركة أوبر أن تطبيق أوبر شيتس ينتهك حماية علامتها التجارية، مضيفا "قدمت أوبر دعوى تزييف للعلامة التجارية ضد أوبر شيتس ولذلك تم حذف التطبيق من المتجر"، مؤكدة أنه قد يحدث خلط لدى العملاء بشأن منتجات أوبر الأصلية.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن تطبيق أوبر شيتس يقوم ببساطة بحساب المسافات الفعلية التي يقطعها سائق أوبر في الرحلة، في حين أن شركة أوبر تقوم بتقدير المسافة باستخدام خط مستقيم بين نقطة بداية الرحلة ونقطة النهاية، وهي ما يمكن أن تكون أقل من المسافة الفعلية التي قطعها السائق، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى حصول السائق على أجر أقل مما يستحقه بالفعل.

وقال أرمين سامي إن شركة أوبر تكنولوجيز اعترفت بهذه المشكلة بالفعل بالنسبة لسائقيها في مدينة نيويورك في عام 2017 وأعادت فروق الأجور إلى السائقين المتضررين منها.

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