7 نصائح للتعامل مع الأشخاص الذين يعانون من القلق

1- وجودك بجانبه



2- أكد على الإيجابيات



3- التحدث في وقت آخر



4- ذكرهم بأساليب المواجهة



1- لا تبطل مشاعره



2- لا تخبرهم أن يهدأوا



تسبب الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد في حدوث مشاكل للعددي كان منها بعض المشاكل النفسية أو العقلية، حيث يشعر أكثر من 40٪ من الأشخاص بالحاجة إلى إجازة أثناء الوباء، إذا كان أحد الأصدقاء أو أفراد الأسرة يعاني من القلق بشكل خاص، فقد يكون من الصعب معرفة أفضل طريقة لدعمهم، ووفقًا لموقع"metro" هناك أنواع متعددة من اضطرابات القلق، من تلك التي تدور حول المواقف الاجتماعية إلى اضطراب الوسواس القهري واضطراب ما بعد الصدمة، والأعراض تتمثل في سرعة ضربات القلب والغثيان والشعور بالرهبة.وفي السطور التالية نوضح ما يجب فعله وما لا يجب فعله مع مريض القلق.قد يكون من المفيد مجرد الاعتراف بالتجربة، حيث إن الإشارة إلى أنك موجود من أجل شخص يعاني من القلق يمكن أن يساعد في تخفيف الإفراط في التفكير،و قال المتحدث باسم المنظمة الخيرية No Panic إنه "لا بأس من القول إنك لا تفهم، ولكن حاول الاستماع لمخاوفهم بدون حكم، قد تكون الأشياء المفيدة التي يجب طرحها هي: كيف حالك؟ هل تريد التحدث عن شعورك اليوم؟ هل هناك أي شيء يمكنني القيام به للمساعدة؟ أنا هنا إذا كنت تريد الدردشة، ما تشعر به ليس سخيفًا، طرح أسئلة بسيطة يمكن أن يفتح المحادثة معه.قد يجد الأشخاص الذين يعانون من القلق أنفسهم يركزون على التجارب غير السارة، لذلك قد يكون من المفيد التأكيد على الأحداث التي تتعارض مع هذه الغريزة، وقال متحدث باسم مؤسسة Anxiety UK الخيرية، إن الميل إلى التركيز على النقاط السلبية قد يؤدي إلى تذكر الأحداث غير الدقيقة والمزعجة، مما يؤدي بدوره إلى تفاقم القلق، ينصحون بإيجاد شيء إيجابي في كل خطوة يتخذها الشخص الذي تدعمه بغض النظر عن مدى صغر حجم الخطوة.في بعض الأحيان، قد تكون مشاعر القلق غامرة للغاية، وببساطة إعادة ترتيب خطة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا، إذا وجدت الشخص الذي تدعمه كان يمر بيوم صعب فقط فقد يكون التحدث في وقت مختلف هو الحل، يمكن أن تؤدي اضطرابات القلق إلى الاستجابة "للقتال أو الهروب"، مما يعني أن المحادثة التي تبدو غير ضارة يمكن أن تبدو وكأنها هجوم.في كثير من الأحيان، يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من القلق أساليب للتكيف ساعدتهم في الماضي، في أوقات القلق بشكل خاص، قد يكون من الصعب تذكر القيام بذلك لذا قد يكون التذكير موضع تقدير، مثل الأنشطة التي كانوا يمارسونها في السابق الاستماع لموسيقى هادئة، الكتابة في مجلة، أو جلسة تأمل قصيرة5- التعامل مع البالغينتوصي Shanley Lewis، مدرب "Mindset" من "Wellbetter"، بالسؤال عن التقنيات المفيدة لهم ثم ترك الموقف أثناء قيامهم بها، في بعض الأحيان سيحتاجون فقط بعض الوقت بمفردهم وقد يحتاجون للتدخل الخارجي من جانب الأطباء النفسيين إذا لزم الأمر.• ما لا يجب فعله لمريض القلقيقول دانيال سولدين من "My Pocket Therapist" أنه من المهم جدًا أن تكون دائمًا دبلوماسيًا ومتفهمًا ومتعاطفًا مع شخص ما يعاني من القلق، بدلًا من إخبارهم بنسيان قلقهم، لا تخبرهم أنك "متوتر أيضًا أو أنك بحاجة إلى النمو"، لأن ذلك سيبطل مشاعرهم ويزيد من مستوى قلقهم، فالمغامر يساعد الناس على معالجة الصحة العقلية.إن إخبار شخص يُعاني من القلق بأن يهدأ أمر غير مفيد، وغالبًا ما يكون مستحيلًا بالنسبة له، نظرًا لأن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق غالبًا ما يشعرون بالإرهاق، بدلًا من ذلك اسأل عن شعور التجربة، واقرأ قصصًا شخصية أخرى عن القلق للتعاطف.