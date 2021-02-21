هولندا: إصابات كورونا 1.07 مليون والوفيات 15323

بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا 1.07 مليون إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-" الذي يسببه الفيروس بلغ 15ألفا و323، في حين تعافى من المرض14 ألفا و29 من المصابين حتى صباح السبت.وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 51 أسبوعا.