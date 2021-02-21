سقوط 4 بلكونات بعقار بالمنتزه.. والحي يقيم حواجز خشبية

تلقى حي المنتزه أول بالإسكندرية، بلاغًا بسقوط أجزاء خرسانية من 4 شرفات بعقار في منطقة عزبة البحر بنطاق الحي.وكلفت المهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزه أول بالتحرك الفورى، فور ورود بلاغ بتساقط أجزاء خرسانية من البلكونات بالعقار الكائن بشارع 8 عزبة البحر.وعلى الفور تحركت كل من وحدة الإزالة الفورية، وإدارة الأزمات والكوارث، وإدارة الكهرباء، للعقار المذكور، وتم عمل حواجز خشبية وإزالة الأجزاء المعلقة، وإزالة بلكونات لأربع أدوار وذلك حرصا على المواطنين من التعرض للمخاطر.