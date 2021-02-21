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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4 آلاف و489 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:38 ص
كورونا
كورونا
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أعلن وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، اليوم الأحد، تسجيل 4 آلاف و489 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و304 آلاف و456 حالة.

وكتب ستيبانوف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بحسب وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية "سجلت أوكرانيا 4489 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 323 طفلا و133 عاملا في المجال الطبي".

وأضاف أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، انتقل 2445 شخصا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.. مشيرا إلى أنه تم تسجيل 58 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 25 ألفا و103 حالات.. بينما تماثل للشفاء 1557 شخصا؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى مليون و146 ألفا و73 حالة.

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