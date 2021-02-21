رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في الذكرى 26 لوفاته.. أبرز «إفيهات» ملك الفكاهة محمد رضا

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:59 ص
محمد رضا
محمد رضا
هويدا سعيد
طباعة
يحل علينا اليوم 21 فبراير الذكرى رقم 26 لوفاة الفنان الراحل محمد رضا، والذي كان يطلق عليه ملك الفكاهة، حيث أن كان أدائه ممتاز في الأدوار الكوميديا، وأعماله الفنية لا تزال عالقة فى أذهاننا، وخصوصًا "الإيفيهات" التى دائمًا ما كان يرددها فى أفلامة.

ونرصد في السطور التالية أبرز إفيهات العبقري محمد رضا الذي ترك بصمة خالدة فى أذهان المشاهدين الذين عاصروه، ويرددها رواد السوشيال ميديا من بعده عبر اجتزاء الإيفيهات الخاصة به، بالرغم من عدم معاصرته لهم.

◄ فيلم 30 يوم في السجن

جسد دور "جنجل أبو شفطوره" الذي اعتمد أن يقص نهاية الكلا ـ الكلام يعنى. وأبرز إيفهات فيلم 30 يوم في السجن "دا أنا كنت فاكرك تنفع في الكلوبانية"، " حلو اوي شماخيري دي"، " أنا داخل للأفندي المباحث الاجتماعي"

◄ فيلم البحث عن الفضيحة

وكانت من أشهر إفيهات محمد رضا في فيلم البحث عن فضيحة " عفارم عليك" ح تتجوز ولا تتشاهد على روحك

وكانت أشهر إفيهات محمد رضا فى فيلم "العتبة جزاز"، و"انت اللى قتلت بابايا"، و"المدير الفني"، و"البحث عن الفضيحة"، و"ممنوع من ليلة الدخلة"، و"30 يوم فى السجن".

- بذمتك أنت خوخة.

- رايحة علي فين يا ولية.

- عجبتو لك يا زمن.

- الأرض بتلف ياخوخة.

- وربنا العظيم أنا فاهم كل حاجه كل حاجه

- يطلع أيه الفلانطايم دا.

- الحب طعم ولذيذ ويجعلها أكثر حلاوون.

- بالصلاتو علي النبي.

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: الامتحانات في موعدها واستئناف الدراسة 27 فبراير

خطوات الحصول على تعويضات عمال الحديد والصلب

أول إجراء من نقابة الإعلاميين ضد تامر أمين

825 ألف جنيه للبدري.. رواتب الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بعد زيادتها

الصور

image description

غلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

صيانة منطقة اللسان قبيل إعادة فتحها بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

حملة لمواجهة مخاطر محطات التنقية الأهلية غير المرخصة بأسيوط

image description

وزير النقل ومحافظ أسيوط يفتتحان برج إشارات ديروط (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-2-2021

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

تصنيف جلوبال العالمى: مصر أقوى الجيوش العربية

أول إجراء من نقابة الإعلاميين ضد تامر أمين

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تايوان تؤكد إصابة 3 بسلالة كورونا البرازيلية

علماء ألمان: التحفيز العميق للمخ يمنع نوبات الصرع

تردد قناة فوكس FOX على النايل سات لمتابعة المسلسلات

قبل موعد عيد الأم 2021.. أجمل أفكار الهدايا لست الحبايب

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
المزيد

الثقافة

ورشة عمل حول العلاقات العربية الروسية بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

الليلة.. حفل لفرقة النيل للآلات الشعبية ببيت السحيمى

«يا مرفأ الصديق» و«عند الحقول» جديد دار ظلال للنشر

افتتاح معرض موعد ملون للفنان نبيل على بجاليرى الكحيلة