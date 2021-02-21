في الذكرى 26 لوفاته.. أبرز «إفيهات» ملك الفكاهة محمد رضا

◄ فيلم 30 يوم في السجن



◄ فيلم البحث عن الفضيحة



يحل علينا اليوم 21 فبراير الذكرى رقم 26 لوفاة الفنان الراحل محمد رضا، والذي كان يطلق عليه ملك الفكاهة، حيث أن كان أدائه ممتاز في الأدوار الكوميديا، وأعماله الفنية لا تزال عالقة فى أذهاننا، وخصوصًا "الإيفيهات" التى دائمًا ما كان يرددها فى أفلامة.ونرصد في السطور التالية أبرز إفيهات العبقري محمد رضا الذي ترك بصمة خالدة فى أذهان المشاهدين الذين عاصروه، ويرددها رواد السوشيال ميديا من بعده عبر اجتزاء الإيفيهات الخاصة به، بالرغم من عدم معاصرته لهم.جسد دور "جنجل أبو شفطوره" الذي اعتمد أن يقص نهاية الكلا ـ الكلام يعنى. وأبرز إيفهات فيلم 30 يوم في السجن "دا أنا كنت فاكرك تنفع في الكلوبانية"، " حلو اوي شماخيري دي"، " أنا داخل للأفندي المباحث الاجتماعي"وكانت من أشهر إفيهات محمد رضا في فيلم البحث عن فضيحة " عفارم عليك" ح تتجوز ولا تتشاهد على روحكوكانت أشهر إفيهات محمد رضا فى فيلم "العتبة جزاز"، و"انت اللى قتلت بابايا"، و"المدير الفني"، و"البحث عن الفضيحة"، و"ممنوع من ليلة الدخلة"، و"30 يوم فى السجن".- بذمتك أنت خوخة.- رايحة علي فين يا ولية.- عجبتو لك يا زمن.- الأرض بتلف ياخوخة.- وربنا العظيم أنا فاهم كل حاجه كل حاجه- يطلع أيه الفلانطايم دا.- الحب طعم ولذيذ ويجعلها أكثر حلاوون.- بالصلاتو علي النبي.