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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى مليونين و460 ألفا

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:35 ص
وفيات كورونا
وفيات كورونا
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أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الوفيات جراء تفشي وباء "كورونا" إلى مليونين و460 ألفا و489 حالة حول العالم، فيما تجاوز عدد المصابين 111 مليونا منذ بدء تفشي الفيروس التاجي.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث حصد فيها فيروس "كورونا" أرواح نحو نصف مليون شخص، وسجلت أكثر من 28 مليون إصابة منذ بدء تفشي الجائحة.

ووفقا للجامعة الأمريكية المعنية برصد الفيروس التاجي، احتلت البرازيل المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الوفيات، حيث سجلت حتى الآن 245 ألفا و977 حالة وفاة وأكثر من 10.1 مليون إصابة، تليها المكسيك حيث حصد فيها فيروس "كورونا" أرواح نحو 180 ألف شخص، فيما تم تسجيل أكثر من 2 مليون إصابة حتى الآن.

وسجلت الهند أكثر من 156 ألف حالة وفاة ونحو 11 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء، تليها بريطانيا التي تحتل المرتبة الخامسة من حيث عدد الوفيات، حيث بلغت حصيلة الوفيات فيها نحو 121 ألفا، فيما تجاوز إجمالي الإصابات 4.1 مليون إصابة حتى الآن.

وحصد فيروس "كورونا" في إيطاليا أرواح نحو 95 ألف شخص، وبلغ إجمالي الإصابات 2.8 مليون إصابة حتى الآن، تليها فرنسا التي تحتل المرتبة السابعة، حيث ارتفعت فيها حصيلة الوفيات إلى نحو 84 ألف حالة وفاة، وسجلت 3.6 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وتحتل روسيا المرتبة الثامنة في قائمة الدول الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات، فقد سجلت نحو 83 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4.1 مليون إصابة حتى الآن.

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