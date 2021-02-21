كاتب فلسطيني يدعوالشباب ليكونوا رافعة في تصحيح مسار النظام السياسي

دعا الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، جيل الشباب ليكونوا رافعة بناءة في تصحيح مسار النظام السياسي الفلسطيني خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، كونهم يمثلون جزء كبير من المجتمع وهم المتضرر الاكبر من استمرار النظام السياسي الفلسطيني على حاله.وأضاف عمر في تصريحاته لـ"الدستور"، أن الانتخابات فرصة تاريخية للتغيير وإفساح المجال أمام إعادة ترتيب وإصلاح مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني وفق نظام مبني على أساس الشراكة السياسية والتعددية والفصل بين السلطات، ويعطي دور للشباب بالمشاركة في صنع القرار وإدارة مؤسسات الدولة.ودعا عمر الشباب بأن يكونوا على قدر من المسؤولية الوطنية والمجتمعية في اختيار مرشحيهم للمجلس التشريعى، متابعا" نحن أمام مرحلة فارقة في تاريخ الشعب الفلسطيني وقضيته تتطلب من الجميع المساهمة في إصلاح النظام وإعادة المكانة للقضية الفلسطينية التي تراجعت خلال السنوات الماضية بسبب تغليب البعض مصالحهم الحزبية الخاصة أمام مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته وما حدث من انقسام فتت الشعب الفلسطيني وأضعف قضيته امام كل المحافل الدولية".يذكر أن آلاف الخريجين من الشباب لم يحصلوا على امل بتوفير فرص عمل لهم منذ احداث الانقسام الفلسطيني.