العراق يعتمد خطة كبرى لتحديد منافذ توزيع لقاحات كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، اعتماد خطة مركزية كبرى لتحديد منافذ توزيع اللقاحات ضد فيروس "كورونا".وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير، في تصريحات أوردتها قناة"السومرية نيوز" العراقية، "إنه سيتم توزيع نسبة اللقاحات على عدد من المنافذ".. مضيفا أن لقاح فايزر سوف يخزن في المستشفيات العامة في بغداد والمحافظات كونه يحتاج الى درجات حرارة منخفضة".وتابع قائلا: "أما فيما يخص اللقاحات الأخرى التي لا تحتاج إلى درجات حرارة منخفضة فسيتم توزيعها على المراكز الصحية وحسب الرقعة الجغرافية والكثافة السكانية"، مؤكدا أنه تم تدريب الكوادر الصحية لاستخدام اللقاحات، ونحن بانتظار وصول اللقاح خلال أسبوع.