انطلاق ووصول 162 رحلة جوية بمطار القاهرة اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الأحد، 162 رحلة دولية وداخلية وتجارية، تنقل 15 ألف راكبا من مختلف الجنسيات بمرحلتي السفر والوصول، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الصعبة الراهنة التي تجتاح العالم.ومن المقرر أن يستقبل مطار القاهرة الدولي 7964 راكبًا بمختلف الجنسيات عبر 81 رحلة دولية وداخلية، بينما سيغادر 6955 راكبًا على متن 81 رحلة دولية وداخلية.وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، عمليات التعقيم والتطهير لكافة صالات السفر والوصول والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية، لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطار.