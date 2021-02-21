الاحتلال يخترق المياه الإقليمية اللبنانية بزورق حربي

اخترق زورق حربي تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 150 مترًا.وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها، بأن جنود الاحتلال ألقوا قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.وأضاف البيان أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.