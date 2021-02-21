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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الري في بورسعيد اليوم لتفقد المشروعات الجارية

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:09 ص
وزير الري
وزير الري
بورسعيد:شيماء رشاد
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يزور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، لتفقد عدد من المشروعات الجارية.

ويستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير الري، فور وصوله لديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع مغلق لمناقشة الأعمال الجارية بعدد من المشروعات خاصة محطات تحلية المياه وتأهيل ترعة "التينة".

ومن المنتظر أن يتضمن برنامج زيارة وزير الري تفقد أعمال إنشاء رؤوس حجرية أمام بوغاز الجميل 1، وعملية تأهيل ترعة التينة جنوب بورسعيد، ومحطة معالجة صرف بحر البقر الرئيسية لتحلية المياه، ومحطة شادر عزام.

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