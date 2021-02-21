1329 إصابة جديدة بكورونا في باكستان

أعلنت باكستان عن تسجيل 38 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 12 ألفا و601 حالة اليوم الأحد.وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تسجيل 1329 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 571 ألفا و174 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم.ومازال إقليم السند الأكثر تضررا من الجائحة.وأجرت باكستان حتى الآن ثمانية ملايين و686 ألفا و242 اختبارا للكشف عن الفيروس، من بينهم 41 ألفا و395 في الساعات الـ24 الماضية.وتعافى 534 ألفا و107 أشخاص في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 1616 مريضا في حالة حرجة.