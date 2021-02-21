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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فنزويلا تستهدف تطعيم 22 مليونًا ضد كورونا

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:06 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أكد نائب وزير شبكات الصحة الفنزويلية ماريسيلا بيرموديز أن بلاده تستهدف تطعيم أكثر من 22 مليون شخص ضد فيروس "كورونا" أي 70% من السكان؛ لتحقيق ما يسمى بـ "مناعة قطيع".

ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية على موقعها الإلكتروني عن بيرموديز قوله إن "السكان يتمتعون بمستوى عالٍ من الفهم، فهم يعرفون أن العاملين الصحيين يقاتلون في مراكز مختلفة؛ لذلك يجب تطعيمهم بالأولوية، وسيتم تطعيم أكثر من 22 مليون فنزويلي بالمجان، حتى نحقق مناعة القطيع، وهو أمر ممكن عندما يتم تحصين 70 % من السكان".

وأشار إلى وجود أجهزة تبريد مناسبة للقاحات "سبوتنيك V"، والتي يجب أن تكون عند درجة حرارة (-18) درجة مئوية.. مضيفا "أنه بسبب الاتفاقيات مع الصين، سيتم الحصول على تبرع بلقاح (سينوفارم)، وهو دواء لا يتطلب سوى التبريد بين 2 و8 درجات مئوية، وهي درجة الحرارة المعتادة للقاحات.

وتابع بيرموديز قائلا "عندما نحصل على تبرع من اللقاحات الصينية المبردة التي تستخدمها سينوفارم، سنكون قادرين على التحرك نحو المجتمعات بسرعة أكبر".

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