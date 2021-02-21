محافظ الإسماعيلية يتفقد المستشفيات بعد إطلاق منظومة التأمين الصحى

يجرى فى الحادية عشرة صباح اليوم، اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، جولة تفقدية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية التى تم بها الانطلاق التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك في إطار جولته الميدانية لمتابعة العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة، وكذلك متابعة التجهيزات اللازمة لتفعيل المنظومة بكامل طاقتها بالمحافظة.ويتم تقديم 2300 خدمة طبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية، كما يتم تقديم خدمات المشروع الجديد فى الإسماعيلية من خلال 66 منشآة، تشمل "12 مستشفى، 20 مركزًا صحيًا، و34 وحدة صحية"، وذلك بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية وأهداف رؤية مصر 2030 فى توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد بأعلى مستوى من الجودة العالمية ودون تمييز.