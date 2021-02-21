اليوم.. مصر للطيران تسير 44 رحلة بمطار القاهرة

تسير مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، 44 رحلة جوية بمعدل 32 رحلة دولية، و11 رحلة داخلية تنقل أكثر من 3115 راكبا.وتسير الرحلات الدولية إلى كل من من بغداد، نادجمينا، كازبلانكا، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لندن، باريس، موسكو، اسطنبول، أمستردام، دبي، روما، عمان، ميلانو، الخرطوم، بيروت، الشارقة، عنتيبي، أديس أبابا، والداخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر.وتلتزم الشركة الوطنية للطيران "مصر للطيران" بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية، والتجارية، والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية.