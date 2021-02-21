رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. مصر للطيران تسير 44 رحلة بمطار القاهرة

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:05 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
طباعة
تسير مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، 44 رحلة جوية بمعدل 32 رحلة دولية، و11 رحلة داخلية تنقل أكثر من 3115 راكبا.

وتسير الرحلات الدولية إلى كل من من بغداد، نادجمينا، كازبلانكا، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لندن، باريس، موسكو، اسطنبول، أمستردام، دبي، روما، عمان، ميلانو، الخرطوم، بيروت، الشارقة، عنتيبي، أديس أبابا، والداخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر.

وتلتزم الشركة الوطنية للطيران "مصر للطيران" بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية، والتجارية، والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية.

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسى يوجه بالإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروع القومى لتنمية سيناء

5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مبنى التوحيد والنور بالتجمع الخامس

أول إجراء من نقابة الإعلاميين ضد تامر أمين

«الأرصاد»: طقس الأحد شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة

الصور

image description

غلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

صيانة منطقة اللسان قبيل إعادة فتحها بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

حملة لمواجهة مخاطر محطات التنقية الأهلية غير المرخصة بأسيوط

image description

وزير النقل ومحافظ أسيوط يفتتحان برج إشارات ديروط (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-2-2021

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

أول إجراء من نقابة الإعلاميين ضد تامر أمين

مصرع طفلين وإصابة والدهما في حادث دراجة نارية بكفرشكر

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

علماء ألمان: التحفيز العميق للمخ يمنع نوبات الصرع

تردد قناة فوكس FOX على النايل سات لمتابعة المسلسلات

قبل موعد عيد الأم 2021.. أجمل أفكار الهدايا لست الحبايب

فولهام يفوز على شيفيلد بهدف نظيف فى الدورى الإنجليزى

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
المزيد

الثقافة

ورشة عمل حول العلاقات العربية الروسية بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

الليلة.. حفل لفرقة النيل للآلات الشعبية ببيت السحيمى

«يا مرفأ الصديق» و«عند الحقول» جديد دار ظلال للنشر

افتتاح معرض موعد ملون للفنان نبيل على بجاليرى الكحيلة