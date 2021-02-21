272 إصابة جديدة بكورونا في العاصمة اليابانية

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في طوكيو خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن حصيلة الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" في طوكيو لا تزال أقل من 500 حالة، وذلك لليوم الـ 15 على التوالي.وأضافت الشبكة أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في طوكيو ارتفعت إلى 109 آلاف و734 حالة.