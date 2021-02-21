92 إصابة جديدة بكورونا في تايلاند

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد في تايلاند، تسجيل 92 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لتبلغ حصيلة الإصابات 25 ألفا و415 حالة.وذكر المركز - في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد- أن البلاد لم تسجل حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليظل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 83 حالة وفاة.وتعافى حتى الآن 24 ألفا و129 حالة من الفيروس التاجي ويتلقى 1141 حالة الرعاية في المستشفى.وكان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس "كورونا" في تايلاند، قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.